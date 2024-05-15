Российские IT-компании заподозрили в недобросовестности проведения цифровизации

Новый глава Счетной палаты России Борис Ковальчук предложил проверить ценообразование в сфере цифровизации после окончания моратория на проверку IT-компаний. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на слова государственного деятеля, которые он произнес, выступая в Счетной палате. Газета.Ru

По его словам, мораторий на проверки бизнеса ввели для поддержки разработчиков. Это была правильная мера, но теперь «надо посмотреть». Говорит Москва

В марте правительство отменило мораторий на антимонопольные проверки IT-компаний, который действовал с весны 2022 года. ФАС сообщила о «большом количестве жалоб» бизнеса и потребителей на доминирующие компании, проверки которых не проводились из-за запрета. runews24.ru