Финский лесопромышленный концерн распродал все свои активы в России

Финский лесопромышленный концерн Metsä Group объявил о завершении сделки по продаже своего российского бизнеса. Новым владельцем активов стала группа компаний «Вологодские лесопромышленники» (ВЛП), следует из пресс-релиза холдинга.

В результате к ВЛП перешли четыре «дочки» Metsä Group: ООО «Мется Свирь», ООО «Мется Форест Санкт-Петербург», ООО «Мется Форест Подпорожье» и ООО «Мется Борд Рус». Детали соглашения, учитывая стоимость, не разглашаются.

«В результате завершенной сделки Metsä Group больше не владеет активами в России», — сообщила финская компания.

Свою деятельность в стране европейский концерн прекратил еще в 2022 году.