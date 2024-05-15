Raiffeisen отреагировал на угрозы США отрезать банк от финансового рынка

В Raiffeisen Bank International заявили, что не видят рисков для своего доступа к финансовой системе США, пишет РИА Новости.

Представители австрийского банка отреагировали на публикацию агентства Reuters, в которой сообщалось, что американский Минфин США пригрозил Raiffeisen ограничениями из-за присутствия банка в России. Беспокойство регулятора также вызвала планируемая покупка RBI доли в строительной компании Strabag, ранее принадлежавшей российскому миллиардеру Олегу Дерипаске. В результате сделка была отменена.

«Письмо, цитируемое Reuters, было последним в продолжающемся и регулярном обмене информацией с Министерством финансов США по поводу бизнеса RBI в России, и этот диалог продолжается», — заявили представители банка.

Raiffeisen является важным финансовым мостом для российских граждан и бизнеса на Запад. Большинство международных платежей проходит именно через этот банк.