Raiffeisen отреагировал на угрозы США отрезать банк от финансового рынка

Австрийский Raiffeisenbank не видит риска потери доступа к финансовому рынку США и продолжает диалог с американским Минфином о бизнесе в России. Об этом со ссылкой на источник в банке пишет РИА Новости.

Сегодня агентство Reuters сообщило, что Raiffeisen Bank International получил предупреждение Минфина США о том, что его доступ к американской финансовой системе может быть ограничен из-за работы финансовой организации с Россией.

«RBI не видит риска для своего доступа к финансовой системе США. Письмо, цитируемое Рейтер, было последним в продолжающемся и регулярном обмене информацией с министерством финансов США по поводу бизнеса RBI в России, и этот диалог продолжается даже после объявления о выходе из сделки Strabag», - заявили в банке.

Ранее австрийская компания Raiffeisenbank International (RBI) проинформировала о наличии двух возможных сценариев сворачивания своего бизнеса в России. Речь шла о продаже дочернего Райффайзенбанка и выводе актива из состава группы.

При этом СМИ сообщали, что Европейский центральный банк на фоне санкций ЕС и США решил усилить давление на европейские банки, «дочки» которых продолжают работу в России — «Райффайзенбанк» и «Юникредит Банк». Однако российские эксперты считают, что уход этих банков с рынка РФ маловероятен. Это невыгодно им самим, к тому же имеются законодательные ограничения. В итоге, по их мнению, кредитные организации останутся в стране, но будут и дальше сокращать деятельность, например, путем установления порогов для переводов и увеличения размеров комиссии.