В МТС отметили увеличение доли экосистемных клиентов

Доля цифровых сервисов, помимо телеком-услуг, в выручке МТС неуклонно растет, в прошлом году она достигла примерно 40%, в компании рассчитывают, что к 2026 году это соотношение составит уже 50 на 50. Об этом сообщил президент МТС Вячеслав Николаев на конференции «МТС Платформа 2024».

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«Самый важный результат, про который хочется говорить, это клиенты, которых мы называем экосистемными, это те клиенты, у которых есть больше одного продукта в телекоме и других сервисах», — подчеркнул Николаев.

Он сообщил, что выручка компании в 2023 году выросла на 13,5%, причем больше половины этого прироста приходится на экосистемных клиентов.

По словам Николаева, телеком-сегмент МТС растет быстрее мирового телеком-рынка.