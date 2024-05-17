ФАС обратила внимание на цены на топливо в дальневосточных регионах

Федеральная антимонопольная служба РФ продолжает анализировать цены на топливо в мелком опте и на заправках некоторых дальневосточных регионов, а также юга России. Ведомство изучает ситуацию на рынке, чтобы принять решение в отношении «дочки» крупной нефтяной компании, возможно, завысившей цены на АЗС.

Как сообщает ТАСС, со ссылкой на пресс-службу ФАС РФ, цены на дизельное топливо снизились в в Республике Крым на 2,8%, бензина – на 1%, в Ростовской области на дизтопливо – 0,8%, в Волгоградской области – на 1% и на бензин на 2,6%.

В ФАС также напомнили, что дизельное топливо в мелком опте закупают и сельхозпроизводители для проведения полевых работ.

Согласно данным Росстата, средние потребительские цены на бензин в России с 6 по 13 мая 2024 года увеличились на 4 копейки, достигнув 55,1 рубля за литр. В то же время производство бензина за этот период сократилось на 2,7%, составив 759,4 тысяч тонн, а производство дизельного топлива увеличилось на 0,8%, достигнув 1,68 млн тонн.