"О'Кей" планирует отменить листинг на Лондонской бирже

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Крупный российский ретейлер "О'Кей" планирует отменить листинг своих глобальных депозитарных расписок на Лондонской фондовой бирже, последним днем листинга станет 17 июня, говорится в сообщении ретейлера.

"O"Key Group S.A. <…> сообщает о намерении отменить листинг своих глобальных депозитарных расписок (ГДР) на Лондонской фондовой бирже. Решение было принято советом директоров компании 15 мая 2024 года", - отмечается в сообщении.

Группа просит Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании отменить листинг GDR, а Лондонскую биржу - отменить допуск бумаг к торгам на основном рынке. "В соответствии с правилом листинга <…>, 17 июня 2024 года является последним днем листинга ГДР группы на Лондонской фондовой бирже", - добавили в компании.