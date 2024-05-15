Компании по разблокировке криптокошельков переживают бум

Компании, специализирующиеся на восстановлении криптокошельков, переживают небывалый подъем и приток клиентов. Об этом пишет Reuters.

© Газета.Ru

После того, как стоимость биткоина за два квартала подскочила на 161%, желающих вернуть доступ к заблокированным кошелькам стало больше в 10 раз, рассказали в швейцарской фирме по разблокировке.

"Каждый раз при резких скачках цены мы видели всплеск запросов", — констатировал ее топ-менеджер.

Бум связан с надеждами на снижение ставок ФРС и запуск спот-ETF на первую криптовалюту.

"Когда криптовалюта стоит $60 000 это мотивирует восстановить доступ к своим сбережениям куда сильнее, нежели при $30 000", — отметил Стив Сосник из Interactive Brokers.

В немецкой ReWallet число обращений в I кв. взлетело на 334%. $237 млрд — таков объем биткоинов, считающихся безвозвратно утерянными на 13 марта. У восстанавливающей доступ Wallet Recovery Services запросы выросли на 30%.

"Это невероятное облегчение — снова получить контроль над своими биткоинами, стоящими $300 000", — поделился швейцарец, заплативший ReWallet 20%-ю комиссию.

До этого стало известно, что Россия стала одним из крупнейших источников трафика на мировых криптобиржах.