Аналитики назвали причины снижения объемов экспорта «Русала»

Китайские покупатели приостановили импорт российского алюминия из-за роста мировых цен. Теперь, чтобы привлечь китайских покупателей, российскому производителю придется предлагать большие скидки, сообщило агентство Bloomberg.

Эксперты рынка ожидали, что санкции, введенные в апреле Великобританией и США в отношении российских цветных металлов и закрывшие для них доступ на Лондонскую и Чикагскую биржи, приведут к увеличению продаж алюминия в Китай.

Однако, по словам трейдеров, резкий рост мировых цен на данный момент сделал импорт слишком дорогостоящим для крупнейшего в мире потребителя металла и стратегического партнера Москвы. Хотя поставки металла по долгосрочным контрактам по-прежнему продолжаются, общий объем импорта из России в апреле и мае, вероятно, сократится, говорится в материале Bloomberg.

"На спотовом рынке было зарегистрировано очень мало сделок с российским алюминием", - цитирует агентство аналитика Shanghai Metals Market Ли Цзяхуэй.

По мнению трейдеров, российскому производителю придется предлагать большие скидки, чтобы привлечь китайских покупателей.

При этом эксперты отмечают, что КНР превратился в покупателя "последней инстанции" для российских товаров, поскольку российские производители становятся все более изолированными от западных рынков. Это позволяет китайским импортерам получать скидки на основные сырьевые товары, часто платя в юанях в обход доллара, валюты, в которой обычно осуществляются расчеты, пишет Bloomberg.

Агентство отмечает, что в прошлом году доля Китая в выручке "Русала" составила 23%, по сравнению со всего лишь 8% в 2022 году.

По данным китайской таможни, экспорт алюминия в КНР в первом квартале увеличился более чем вдвое и составил 393 тыс. тонн.

Но сейчас так называемое "арбитражное окно", делавшее российский металл привлекательным для китайских потребителей закрылось. Bloomberg связывает это с западными санкциями.