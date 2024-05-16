Торговые центры в России пожаловались на давление маркетплейсов

Офлайн-торговля в России испытывает на себе «конкурентное давление» со стороны маркетплейсов. Об этом со ссылкой на президента Союза торговых центров России (СТЦ) Булата Шакирова сообщает «Коммерсантъ».

Представитель союза попросил Минпромторг, Минэкономики, Минфин, а также Федеральную налоговую службу (ФНС) и правительство мер поддержки для традиционной розницы. Среди них — снижение ставки налога на имущество, введение особого налогового режима, привлечение самозанятых, отмена или установка льготной ставки НДС.

По словам Шакирова, маркетплейсы и онлайн-площадки несут меньшие затраты на эквайринг и другие операционные расходы и могут избежать некоторых налоговых обязательств в виде НДС и налога на прибыль от продаж. Также их не привлекают к ответственности из-за продажи контрафакта (наказание ждет только продавцов), пожаловались представители розницы. Чтобы выровнять ситуацию, необходимо на два-три года обнулить НДС для традиционной розницы по аналогии с ресторанным и гостиничным бизнесом, добавил вице-президент СТЦ Павел Люлин.

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ; объединяет крупные маркетплейсы) Артем Соколов заявил об отсутствии перекосов в налогообложении — селлеры самостоятельно декларируют свои налоги, а онлайн-площадки уплачивают их с предоставляемых услуг. В отличие от магазинов, маркетплейсы работают по модели комиссии, а не по купле-продажи товара, объяснила партнер МЭФ LEGAL Анна Зеленская.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что работу маркетплейсов в стране необходимо аккуратно отрегулировать, поскольку у клиентов много вопросов к онлайн-платформам. По его словам, деятельность офлайн-магазинов урегулирована законом, поэтому прозрачна, а маркетплейсы, как цифровой посредник, имеют много вопросов от людей. Так, у граждан возникают вопросы к частым изменениям в условиях договора, комиссии за возврат товара и различным ограничениям продавцов.