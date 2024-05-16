Аффилированные с «Макфой» компании перешли в собственность государства

Семь компаний, аффилированных с АО "Макфа", перешли в собственность государства, согласно решению Центрального районного суда Челябинска от 8 мая о немедленной национализации компании.

О переходе компаний в собственность Российской Федерации сообщается на портале раскрытия информации.

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"Владелец: Российская Федерация. Права учредителя осуществляет Росимущество. Доля: 100%. С 15 мая", - сказано на портале.

Аналогичные данные приводятся в отношении ООО "Мишкинский комбинат хлебопродуктов", ООО "Новая планета", ООО "Отельстрой", ООО "Управляющая компания "Агромакфа", ООО "Арктика-Сервис", ООО "Темп Автотех".