Стали известны первые номинанты премии «Бренд года в России 2024»

Претендентами на победу в национальной премии «Бренд года в России 2024» объявлены 44 отечественных бренда. Об этом стало известно во время подведения оргкомитетом премии результатов первого этапа рассмотрения конкурсных заявок.

© Пресс-центр премии «Бренд года в России 2024»

Исполнительный директор премии «Бренд года в России» Ольга Маркелова рассказала, что рассмотрение конкурсных заявок в рамках первого этапа премии показало квалификацию всех ее участников. По словам Маркеловой, все участвующие успешно показывают свои лидерские качества. Также они продемонстрировали умение приспосабливаться, добавила она.

«Участники превыше всего ставят ожидания и потребности российских покупателей. Это очень ценно», — подчеркнула исполнительный директор премии.

Маркелова уточнила, что «Бренд года в России» была организована не только для того, чтобы поощрить лучшие и уже зарекомендовавшие себя бренды. По ее словам, премия направлена на поддержку и продвижение новых достойных игроков.

«Именно поэтому в этом году мы разделили соревнование брендов на две лиги: высшую и первую», — добавила она.

Отмечается, что все еще принимаются заявки на участие во втором отборочном этапе конкурса. Его победители будут объявлены на торжественной церемонии награждения лауреатов в октябре, которая состоится в Москве.

Напомним, информационным партнером премии «Бренд года в России» стал медиахолдинг Rambler&Co.