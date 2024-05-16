Болгария намерена отсудить у «Газпрома» €400 млн

Компания "Булгаргаз" намерена добиваться компенсации ущерба в связи с прекращением "Газпромом" поставок газа два года назад в размере около €400 млн.

Об этом на брифинге сообщил министр энергетики в техническом правительстве страны Владимир Малинов.

"В соответствии с условиями договора с [компанией] "Газпром экспорт", мы передадим наши претензии компании и дадим краткий срок, чтобы этот вопрос был урегулирован. Если этого не случится, то заведем дело перед арбитражным судом Международной промышленной палаты в Париже", - сообщил министр.

Весной 2022 года президент РФ поручил перевести оплату за экспорт российского газа в недружественные страны на рубли, однако Болгария отказалась выполнить эти условия. После чего 27 апреля 2022 года "Газпром" полностью приостановил поставки газа компании "Булгаргаз" в связи с их неоплатой в рублях в установленный срок.