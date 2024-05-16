Болгария захотела отсудить у «Газпрома» €400 млн

Болгарская госкомпания «Булгаргаз» намеревается подать в суд на «Газпром Экспорт», дочернее предприятие «Газпрома», с целью получения компенсации в размере €400 млн (39,5 млрд рублей), рассказал министр энергетики в техническом правительстве Болгарии Владимир Малинов. Об этом пишет ТАСС.

Глава ведомства пояснил, что решение компании подать в суд обусловлено тем, что «Газпром» в 2022 году прекратил поставки газа.

«В соответствии с условиями договора с [компанией] «Газпром экспорт», мы передадим наши претензии компании и дадим краткий срок, чтобы этот вопрос был урегулирован», — подчеркнул Малинов.

Министр заметил, что в случае, если вопрос не удастся решить в досудебном порядке, то компания подаст иск в арбитражный суд Международной промышленной палаты в Париже.

Напомним, что весной 2022 года президент России Владимир Путин поручил перевести оплату за экспорт российского газа в недружественные страны на рубли. София отказалась сотрудничать на российских условиях. В связи с этим поставки в Болгарию были прекращены.