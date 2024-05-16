Управляющая компания "Макфы" перешла в собственность России

ООО "Управляющая компания "М-групп" из Москвы, которое управляет АО "Макфа", перешло в собственность Российской Федерации. Соответствующая запись появилась в ЕГРЮЛ, выписка из которого имеется в распоряжении ТАСС.

"Участник/учредитель - Российская Федерация. Дата внесения сведений о данном лице - 16 мая 2024 года", - сказано в сообщении.

Ранее несколько компаний, аффилированных с АО "Макфа", перешли в собственность государства согласно решению Центрального районного суда Челябинска от 8 мая о немедленной национализации компании. Среди них ООО "Мишкинский комбинат хлебопродуктов", ООО "Новая планета", ООО "Отельстрой", ООО "Управляющая компания "Агромакфа", ООО "Арктика-сервис", ООО "Темп автотех", "Информационная компания "Медиа-центр", ООО "Просторы", ООО "Темп интерсервис".

Об иске

29 марта Центральный районный суд Челябинска принял обеспечительные меры по иску Генпрокуратуры к "Макфе" - российскому производителю круп, зерновых хлопьев, макарон, муки и смесей для выпечки. Замгенпрокурора подал иск к АО "Макфа" и аффилированным с ним компаниям в интересах РФ. Также ответчиками выступали более 30 юридических лиц и свыше 10 физических лиц, в том числе "Смак", "Новая пятилетка", Первый хлебокомбинат, "Эм джи си интернэшнл Б. В.", "Арком", Мишкинский комбинат хлебопродуктов, "Родник", Александр, Валерий, Михаил и Наталья Юревичи, Владилен Фуфаров и другие. По информации адвоката одного из ответчиков, сумма иска составляет порядка 46 млрд рублей.

По данным суда, исковые требования Генпрокуратуры основывались на нарушении положений ст. 13 (ответственность физических лиц за коррупционные правонарушения) и ст. 14 (ответственность юридических лиц за коррупционные правонарушения) федерального закона № 273-ФЗ "О противодействии коррупции". 8 мая суд полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры, сообщила пресс-служба предприятия. 14 мая адвокат, представляющий интересы АО "Макфа", Павел Хлюстов, сообщил ТАСС, что на решение суда о немедленной национализации компании подана апелляция.