Управляющая компания «Макфы» перешла в собственность РФ

Столичная "Управляющая компания "М-групп", которая управляет производителем макаронных изделий АО "Макфа", перешла в федеральную собственность. Об этом свидетельствуют актуальные данные Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), пишет ТАСС.

"Учредитель - Российская Федерация. Дата внесения сведений о данном лице - 16 мая 2024 года", - указывается в базе.

Таким образом, интеллектуальные права, имущественные и денежные средства фирмы перешли в собственность России по решению суда. Среди ответчиков фигурировало свыше 30 юридических лиц и более десяти физлиц. В их числе: "Смак", "Новая пятилетка", Первый хлебокомбинат, "Эм джи си интернэшнл Б. В.", "Арком", Мишкинский комбинат хлебопродуктов, "Родник", Александр, Валерий, Михаил и Наталья Юревичи, Владилен Фуфаров и другие.

По информации адвоката одного из ответчиков, сумма иска составляет порядка 46 млрд рублей. По данным суда, исковые требования Генпрокуратуры основывались на нарушении положений ст. 13 (ответственность физических лиц за коррупционные правонарушения) и ст. 14 (ответственность юридических лиц за коррупционные правонарушения) федерального закона N 273-ФЗ "О противодействии коррупции"

. 8 мая суд полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры, сообщила пресс-служба предприятия. 14 мая адвокат, представляющий интересы АО "Макфа", Павел Хлюстов, сообщил ТАСС, что на решение суда о немедленной национализации компании подана апелляция.