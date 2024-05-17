«Тинькофф банк» запустит собственный QR-код для платежей

«Тинькофф банк» запустит свой собственный платежный QR-код, пишет РБК со ссылкой на заявление директора по продукту Tinkoff Pay Никиты Буклиша. Таким образом, в России появится третий платежный QR-код в дополнении к таковым от Системы быстрых платежей (СБП) Банка России и Сбербанка.

Платежный QR-код «Тинькофф банка» появится на всех его терминалах оплаты в течение этого года. При его сканировании откроется платежная страница с несколькими способами оплаты: Tinkoff Pay, СБП, а также в ближайшее время будет добавлен SberPay, а также pay-сервисы других банков и сервис отплаты в рассрочку «Долями» от самого «Тинькофф».

Похожий механизм реализован и в QR-коде Сбербанка — его пользователи могут платить через SberPay, СБП, а также через приложения банков-партнеров, среди которых «Тинькофф банк», Альфа-банк, Совкомбанк, МТС-банк, а также других кредитных организаций. QR-код от СБП позволяет оплачивать покупки со счетов любых банков, но оператором таких платежей является только Система быстрых платежей.

Первым сервис оплаты через QR-код внедрил Сбербанк, который с августа 2019 года начал масштабирование технологии по всей стране. За ним последовал ЦБ – с помощью СБП через QR-код платить можно в любом приложении банка. С осени прошлого года регулятор стал обсуждать возможное объединение QR-кодов различных игроков в единый для российского рынка.

В апреле он обещал уже запустить эксперимент с несколькими банками по внедрению такого универсального QR-кода. «Вместе с участниками рынка мы поняли, что нам нужно сделать внедрение универсального QR, это некий технологический стандарт, который не заставляет человека думать, каким QR он платит», — говорила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова ( цитата по «Интерфакс»).

Сбербанк предложил регулятору создать единый QR-код не только на базе СБП, но и на базе своих решений, обосновывая это необходимостью сохранять конкуренцию на платежном рынке. «Тинькофф» поддерживает создание единого QR-кода, но считает, что устанавливать правила игры следует не СБП, а ассоциации банков, пишет РБК.