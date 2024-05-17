Ряду российских предприятий грозит банкротство

Российские сельхозпроизводители столкнулись с угрозой банкротства после неожиданных майских заморозков. Сильнее других риску подвержены небольшие хозяйства, которые и без того находились в сложном финансовом положении, пишет «Коммерсантъ».

Резкое похолодание в центре России вместе с засушливой погодой на юге нанесли серьезный урон пшенице, которая является основной сельскохозяйственной культурой в стране. Согласно прогнозам «Совэкона», по итогам сезона аграрии могут не досчитаться около 3,9 млн тонн урожая или 45 млрд рублей в денежном эквиваленте.

С начала месяца аналитики уже дважды пересматривали свой прогноз по сбору пшеницы. В результате ожидания были понижены до 85,7 млн тонн. Это на 7,85% меньше первоначальной оценки.

Пострадали также и другие культуры, в частности посевы сахарной свеклы и кукурузы.

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На прошлой неделе фьючерсы на пшеницу на Чикагской товарной бирже взлетели до максимумов августа 2023 года на фоне неожиданных заморозков в РФ.