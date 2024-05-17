Чемезов объяснил национализацию завода в Челябинске

Интерес «Ростеха» к АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» (ЧЭМК), которое недавно было национализировано по иску Генпрокуратуры, объясняется необходимостью в производстве металла, без которого не построить «ни самолеты, ни танки, ни пушки». Об этом в интервью РБК рассказал глава госкорпорации Сергей Чемезов.

В феврале прокуроры обвинили бизнесмена Юрия Антипова, основным активом которого был ЧМЭК, и его партнеров в незаконной приватизации в 1990-е годы этого и других предприятий, в том числе АО «Кузнецкие ферросплавы» и АО «Серовский завод ферросплавов».

Вскоре все активы были переданы государству. До этого момента ЧЭМК оставался самым прибыльным активом Антонова, еще 2022 год он завершил с прибылью 14,7 миллиарда рублей. В 2023-м завод уже принес убыток в 500 миллионов рублей. Стоимость чистых активов оценивалась в 32,48 миллиарда рублей.

О проработке передачи предприятия «Ростеху» стало известно в марте. При этом у госкорпорации останутся 25 процентов в капитале предприятия, а 75 процентов отдадут частному инвестору. Именно на деньги этого инвестора производство ЧМЭК хотят вынести за пределы города, что связано с экологическими проблемами в результате его работы.

По словам Чемезова, историю управления заводом структурами Антипова надо было заканчивать, потому что большая часть продукции ЧЭМК шла за рубеж, а снижать цены на продукцию внутри страны, что необходимо для производства вооружений, предприятие отказывалось.

В том же интервью Чемезов указал, что рентабельность российских оборонных заводов чрезвычайно низка, у директоров зачастую нет мотивации к повышению эффективности производства, а льготные кредиты помогают только выживать. По его мнению, новый министр обороны Андрей Белоусов сможет исправить ситуацию, в противном случае надолго таких предприятий не хватит.