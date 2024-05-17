Российские сельхозпроизводители столкнулись с угрозой банкротства после неожиданных майских заморозков. Сильнее других риску подвержены небольшие хозяйства, которые и без того находились в сложном финансовом положении. Газета.Ru

В аналитическом центре «Совэкон» ожидают, что потери урожая пшеницы составят около 3,9 миллиона тонн, что в денежном выражении составляет порядка 45 миллиардов рублей. От первоначальных ожиданий по сборам текущий прогноз отклоняется на 7,85 процента, сократившись до 85,7 миллиона тонн. Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) снизил прогноз по пшенице на 5,5 процента, до 86 млн тонн, по зерну — 5 процентов, до 135 миллионов тонн. Lenta.ru

Ранее российское правительство сообщило, что в результате майских заморозков посевы погибли на территории порядка 830 тыс. га. RT на русском