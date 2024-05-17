Yandex N.V. закрыла первый этап сделки по продаже бизнеса в РФ

Нидерландская группа Yandex N.V. закрыла первый этап сделки по продаже основного бизнеса. Теперь головной компанией группы стало МКПАО «Яндекс».

Как сообщили в Яндексе, Yandex N.V. продала около 68% акций.

«МКПАО «Яндекс» сохранит бизнесы, сервисы и активы группы Yandex N.V. за исключением зарубежных стартапов (Nebius, Toloka, Avride и TripleTen) и дата-центра в Финляндии», — сообщает пресс-служба.

Сделка будет окончательно закрыта в июле 2024 года.