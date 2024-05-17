Опубликованы главные рейтинги рекламной индустрии АКАР 2023

Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР) опубликовала главные рейтинги рекламной индустрии за 2023 год: самыми эффективными коммуникационными агентствами были признаны ГК Родная Речь, emg и Fuse Media Direction Group. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Рамблера».

В число лучших медийных агентств вошли OMD Media Direction, SkyTecKnowlogy и PHD. В рейтинге креативности компания «Восход» стала лидером сегментов «Национальный рейтинг креативности» и «Диджитал». В категории «Маркетинговые услуги» первого места удостоилось агентство emg, а в блоке «Брендинг» - дизайн-бюро Shuka Design.

Сопредседатель Комиссии по фестивальной и конкурсной деятельности, президент Российской академии рекламы Владимир Филиппов отметил важную роль рейтингов - они позволяют клиентам выбрать самые эффективные агентства. Многим компаниям удается извлечь выгоду из лидерства в рейтинге, подчеркнул он.

«Рейтинги суммируют и объединяют результаты за год в одно целое, что важно для индустрии в целом. Это сигнал клиентам, какие агентства и в каких областях самые креативные и эффективные. Думаю, ценность еще и в том, что рейтинги, как и в спорте, - чемпионат длиною в год, со своими победителями. Многие агентства научились монетизировать свое лидерство - оно создает особую атмосферу в команде и способствует профессиональному росту», - рассказал Филиппов.

Сопредседатель Комиссии по фестивальной и конкурсной деятельности, основатель и управляющий партнер Depot Алексей Андреев подчеркнул, что рейтинги решают сразу несколько важнейших индустриальных задач, включая выбор подрядчиков и оценку собственной деятельности.

«Прежде всего это универсальный инструмент для выбора подрядчика. Кроме того, рейтинги позволяют агентствам-участникам получить объективную оценку своей деятельности: увидеть слабые стороны и найти точки роста. И конечно, качественная система рейтингов, управляемая отраслевой ассоциацией, демонстрирует внешнему миру прозрачность и состоятельность нашей индустрии», - отметил Андреев.

Рейтинг креативности

Рейтинг креативности АКАР существует с 2008 года, это уникальный, единственный общепризнанный рейтинг креативности в России, подчеркивают в ассоциации. Он учитывает результаты участия в профессиональных фестивалях и демонстрирует, почему важна оценка творческого потенциала игроков рынка. Рейтинг состоит из пяти сегментов: «Национальный рейтинг креативности», «Маркетинговые услуги», «Брендинг», «Диджитал» и Young.

Сегмент «Национальный рейтинг креативности»

Лидерство в этом сегменте сохранило агентство «Восход», набрав 644 балла. Второе место заняла ГК «Родная речь» с 269 баллами. В топ-3 также вошла компания Instinct, получившая 251 балл.

Cегмент «Маркетинговые услуги»

Агентство emg, набравшее 520 баллов, вновь оказалось на первой строчке рейтинга в этом сегменте. OMD Media Direction с 423 баллами заняло вторую позицию. Замыкает тройку лидеров GRAPE с результатом в 386 баллов.

Cегмент «Брендинг»

Первого места снова удостоилось дизайн-бюро Shuka Design, ему удалось набрать 348 баллов. Вторую позицию с 271 баллами заняло агентство «Восход». Suprematika опустилась на третью строчку, получив 203 балла.

Cегмент «Диджитал»

Агентство «Восход» стало лидером и в этом сегменте, его результат - 171 балл. Mosaic заняло вторую строчку с 136 баллами. Компания Re:evolution набрала 116 баллов и оказалась на третьей позиции.

Cегмент Young

Золотой награды удостоилась Алина Ломаева, набравшая 69 баллов. Серебро получила Елизавета Колосова с 59 баллами. Бронзой наградили Владислава Меркушева, на его счету 50 баллов.

Алексей Андреев подчеркнул, что благодаря участию в рейтингах агентства получают приток клиентов и конкурентные преимущества.

«Агентства-лидеры рейтингов, как правило, знают, как и где воспользоваться своим бриллиантовым положением. Тут не бывает «случайных людей». Участие, а тем более победа в рейтингах - это долгосрочный, планомерный и очень недешевый процесс. В обмен на эти инвестиции агентства получают рост клиентского трафика, кадровую лояльность в профсообществе и конкурентное преимущество при выборе агентства-исполнителя», - заявил Андреев.

Сопредседатель комиссии по фестивальной и конкурсной деятельности, управляющий партнер Ark Group Татьяна Щербакова согласилась с этим.

«Лидерские позиции агентств в рейтингах по-прежнему не только дают возможности для развития бизнеса, но и являются важными составляющими PR- и HR-политик агентств», - подчеркнула она.

Рейтинг эффективности коммуникационных агентств

АКАР впервые представила рейтинги эффективности коммуникационных и медийных агентств в 2018 году. Ассоциация называет эти продукты полезным инструментом для анализа рекламных кампаний и определения самых эффективных игроков рынка. В АКАР подчеркивают, что эти рейтинги дали стимул для развития здоровой конкуренции.

В рейтинг эффективности коммуникационных агентств включают компании, стремящиеся к достижению бизнес-результатов и росту маркетинговых показателей. При формировании списка учитывались места, занятые игроками на фестивалях E+ Awards, Red Apple, White Square, НПБК.

С результатом в 661 балл обладателем золота стала ГК Родная Речь. Агентство emg опустилось на вторую строчку, набрав 475 баллов. Компания Fuse Media Direction Group также понизила позиции в рейтинге и заняла третье место с результатом в 472 балла.

Рейтинг эффективности медийных агентств

На позиции участников рейтинга эффективности медийных агентств влияют награды, полученные на профессиональных конкурсах. В 2023 году эксперты оценивали результаты выступлений на фестивалях E+ Awards, Red Apple Media, Silver Mercury, White Square, МИКС Россия, НПБК.

Агентство OMD Media Direction вновь стало лидером рейтинга - его результат составил 709 баллов. Вторую позицию заняла компания SkyTecKnowlogy, набрав 336 баллов. С 332 баллами топ-3 замыкает агентство PHD.

Уход международных фестивалей значительно повлиял на рейтинги. Как отмечает Татьяна Щербакова, теперь они формируются с учетом новых рыночных условий и в иной конкурентной среде. Она подчеркнула, что российские фестивали, получив явные преимущества с уходом ряда конкурентов, не снизили планку требований и стандартов и активно развивали новые продукты.

«Лидерские позиции в текущих рейтингах сформированы в основном за счет участия в российских фестивалях. Поэтому можно предположить, что одни и те же работы не только соревновались на каждом конкурсе друг с другом, но и оценивались тем же кругом жюри», - рассказала Щербакова.

По мнению Алексея Андреева, тектонические изменения влекут за собой не только негативные последствия.

«Мы потеряли возможность участвовать в некоторых топовых международных фестивалях - это плохо. Коммуникационная индустрия перестраивается и начинает создавать и продвигать новые конкурсы и фестивали - это хорошо», - подчеркнул он.

Владимир Филиппов также с позитивом смотрит в будущее. По его мнению, в списках могут оказаться и международные фестивали.

«Есть небольшая надежда, что в список попадут хоть какие-то международные фестивали, готовые нас принять. Вообще рейтинги - это живой организм: меняются сегменты, добавляются новые правила, корректируются методики подсчетов», - отметил он.

С ним согласен Алексей Андреев - по его мнению, новые международные фестивали могут появиться в «турнирной таблице» рейтингов уже в следующем году.