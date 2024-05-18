Названа причина переноса поставок российских самолетов

Перенос поставок российских самолетов связан с необходимостью проведения тщательных испытаний. Об этом РИА Новости в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

«Перенос сроков связан с необходимостью проведения полноценной программы летных испытаний отечественных систем и агрегатов для обеспечения безопасности пассажиров», — объяснили в ОАК.

Ранее Минпромторг России изменил планы по количеству и срокам выпуска гражданских воздушных судов в рамках обновленной комплексной программы развития авиационной отрасли до 2030 года.

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В начале марта 2024 года Минпромторг и «Ростех» сообщили, что сроки начала поставок всех самолетов перенесены на 2025-2026 годы. По данным «Коммерсанта», разработчики столкнулись с серьезными проблемами у каждой модели, которые не позволяют проводить летные испытания. К настоящему времени ни одна из машин в той комплектации, которая должна поставляться в авиакомпании, еще не поднималась в воздух.