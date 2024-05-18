Гендиректор Boeing получил рекордный «золотой парашют»

Акционеры Boeing утвердили рекордный «золотой парашют» в 33 млн долларов для уходящего в отставку гендиректора Дэйва Кэлхуна. Это произошло на фоне многочисленных скандалов и расследований, связанных с неисправностями самолетов компании, сообщает CNN.

Кэлхун, возглавлявший Boeing с 2020 года, объявил в марте, что покинет компанию. Его вознаграждение в 33 миллиона долларов накануне было утверждено на ежегодном общем собрании акционеров.

Это самый большой «парашют», когда-либо выплачиваемый главе Boeing. Он на 45% больше, чем зарплата в 22,6 миллиона долларов, которую Кэлхун получил за 2022 год.

После выхода на пенсию Кэлхун собирается забрать еще один прощальный подарок: комбинацию акций и опционов на сумму 45 миллионов долларов, которые передаются с течением времени.

«Золотой парашют» будет выдан на фоне проблем, преследующих компанию Boeing. Произошла целая серия инцидентов, связанных с безопасностью. Например, в январе у Boeing 737 MAX оторвался иллюминатор в воздухе. Это повлекло расследования и смену части менеджеров.

«Наша программа вознаграждений предназначена для того, чтобы привести зарплату руководителей в соответствие с долгосрочными показателями нашего бизнеса», — сказал Стив Молленкопф, новый председатель Boeing, когда его спросили, как компания может оправдать такой высокий компенсационный пакет, учитывая недавние жалобы на безопасность.

По словам Молленкопфа, после январского инцидента с авиакомпанией Alaska Airlines комитет по вознаграждениям «предпринял срочные меры, чтобы внести существенные изменения в наш план вознаграждений в 2024 году».

Ежегодный показатель стимулирования теперь «придает больший вес эксплуатационным показателям, таким как безопасность и качество».

Boeing испытывает финансовые трудности в течение пяти лет. Фатальные катастрофы в 2018 - 2019 годах привели к 20-месячной приостановке эксплуатации самого продаваемого самолета 737 Max .

Производитель также пострадал от пандемии.

С начала приостановки работы в 2019 году компания сообщила о скорректированных убытках на общую сумму более 31 миллиарда долларов. Прогнозируется, что убытки продолжатся.