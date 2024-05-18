Регулятор ЕС призвал европейские банки скорее покинуть Россию

Европейский центральный банк (ЕЦБ) попросил кредитно-финансовые учреждения предоставить подробную стратегию ухода с российского рынка. Документ необходим уже в июне, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Просьба связана с угрозой вторичных санкций со стороны США, которые могут обернуться серьезным ущербом для банковской системы Брюсселя. В ЕЦБ беспокоятся из-за возросшей активности Вашингтона в данной сфере.

«На прошлой неделе австрийский Raiffeisen Bank International был вынужден отказаться от сделки по обмену активов в России на активы в Европе под давлением властей США. Вмешательство США вызвало обеспокоенность ЕЦБ по поводу того, что RBI и другие кредиторы могут стать объектом репрессий в будущем», — пишет Financial Times.

В частности, в США недовольны тем, что Raiffeisen расширяет присутствие в России: с декабря по апрель банк разместил почти 2,5 тысячи объявлений о приеме на работу.

Помимо австрийского Raiffeisen Bank, в России по-прежнему работают итальянский UniCredit и дочерняя компания венгерского OTP.

СМИ рассказали об угрозах США зарубежным банкам из-за работы с РФ

Ранее сообщалось, что ЕС в рамках нового пакета санкций может запретить использование системы передачи финансовых сообщений (СПФС) ЦБ РФ.