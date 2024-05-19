Минсельхоз опроверг опасения дефицита кисломолочки из-за ухода Chr. Hansen

Уход из РФ датской компании Chr. Hansen, производящей закваски для молочной продукции, не приведет к дефициту кисломолочных изделий на внутреннем рынке. Об этом рассказали агентству «Прайм» в российском Минсельхозе.

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«Нехватка кисломолочной продукции на внутреннем рынке исключена. У молочных производителей достаточно запасов сырья, в том числе бактериальных заквасок. Эта продукция продолжает бесперебойно поставляться в Россию», — заверили в пресс-службе Минсельхоза.

При этом министерство стимулирует создание внутреннего производства различных пищевых ингредиентов, в том числе заквасок, для обеспечения технологического суверенитета. Уже реализуются два инвестпроекта по строительству биофабрик в Ярославской и Московской областях, которые планируется завершить к 2025 году.

До этого датская Novozymes, владеющая Chr. Hansen, заявила о полном уходе из России в течение 12 месяцев на фоне санкций. Российский рынок кисломолочной продукции крайне зависим от поставок зарубежных заквасочных культур.

До этого стало известно, что банки из ЕС отказываются полностью уходить из России из-за высокой прибыли.