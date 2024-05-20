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S7 привлечет три Airbus A321 со вторичного рынка

Авиакомпания S7 привлечет со вторичного рынка три самолета Airbus A321, сделку профинансирует Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК).

S7 привлечет три Airbus A321 со вторичного рынка
© РИА Новости

Об этом говорится в сообщении перевозчика.

"Пассажирам нашей авиакомпании скоро станут доступны три лайнера Airbus A321. Соглашение о передаче этих самолетов было подписано S7 Airlines с ГТЛК", - отмечается в сообщении.

В компании добавили, что перед тем как начать полноценную эксплуатацию этих самолетов, воздушные суда ждет техническое обслуживание, вывод самолетов из хранения. Также борты еще предстоит перекрасить в ливрею S7.

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Государственная транспортная лизинговая компания
АК S7