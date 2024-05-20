Две компании "крабового короля" перешли в собственность государства

Дальневосточные рыбопромышленные компании «Рыбный остров» и «Апелла» перешли в государственную собственность России. Ранее в собственность РФ перешли «Реал Девелопмент» и «Мерлион».

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ЕГРЮЛ. Арбитражный суд Приморского края полностью удовлетворил иск Генеральной прокуратуры к ряду рыбопромышленников Дальнего Востока о возмещении ущерба на сумму 17,4 млрд рублей. Защита планирует обжаловать это решение.

Генеральная прокуратура также просила обратить взыскание на доли ответчиков в четырех компаниях — ООО «Реал Девелопмент», ООО «Мерлион», ООО «Рыбный Остров» и ООО «Апелла» — в счет частичного возмещения ущерба. Совокупная стоимость этих долей превышает 1,5 млн рублей, но не превышает размер ущерба.

Активы дальневосточных рыбопромышленных компаний «Реал Девелопмент» и «Мерлион» перешли в собственность государства с 15 мая.

Суд признал недействительными договоры о закреплении доли квот на вылов краба, заключенные между Росрыболовством и компаниями-ответчиками, принадлежащими "крабовому королю" Дмитрию Дремлюге и его окружению. Сообщается, Дремлюга с десятком подельников, включая его дочь, с 2019 по 2023 годы реализовали план по вылову ВБР с нарушением закона.

«Крабовый король» России получил 17 лет колонии за убийство

В марте Арбитражный суд Приморского края удовлетворил первый иск Генпрокуратуры к сахалинским и приморским рыбопромышленникам. Сумма иска составила 358,7 млрд рублей.

В конце апреля сахалинский рыбопромышленник Олег Кан был приговорен к 17 годам лишения свободы за организацию убийства. Суд проходил без участия фигуранта дела, так как он находится в международном розыске.