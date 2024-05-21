Прибыль иностранных банков в России выросла вдвое

Почти у половины российских банков с иностранным участием в первом квартале чистая прибыль выросла в два и более раза, подсчитали в «Коммерсанте» на основе отчетностей по российским стандартам бухучета (РСБУ) более 40 таких кредитных организаций.

В частности, согласно подсчетам Frank Media, у банка «Интеза» рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 3,3 раза (3 млрд рублей), у Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ) прибыль выросла в 2,8 раза (1,7 млрд рублей), у «Бэнк оф Чайна» – в 2,3 раза (4,5 млрд рублей), у «Дж.П. Морган банк Интернешнл» — в 2,1 раза (1,2 млрд рублей), у ОТП-банка – в 2 раза (7,3 млрд).

Лидерами по темпам роста прибыли стали менее крупные российские «дочки» иностранных банков: «Креди Агриколь» (в 5,2 раза, до 156 млн рублей), Индо-банк (4,1 раза, до 2,3 млрд рублей), «БНП Париба» (в 4 раза, до 0,6 млрд рублей). В Индо-банке заявили «Коммерсанту», что смогли «максимально использовать возможности рынка, в том числе за счет расширения российско-индийского сотрудничества и увеличения клиентской базы».

Как пишет газета, лишь шесть банков из попавших в выборку ухудшили свои показатели, а три даже получили чистый убыток («Кредит Свисс (Москва)», «Натиксис», «Америкэн Экспресс Банк»).

За редким исключением российские дочерние банковские организации иностранцев заработали большую часть доходов от размещения свободной ликвидности. У более чем 30 банков в структуре процентных доходов выше 70% пришлось на размещение средств в кредитных организациях, у девяти эта доля доходила до 100%. Лишь 19% иностранных банков имели иной источник дохода — например, процентный доход от кредитования или вложений в ценные бумаги, оценил «Коммерсантъ».

Например, у крупнейшей на российском рынке кредитной организации с иностранным участием – Райффайзенбанка – в первом квартале процентные доходы от размещения средств на межбанковском рынке (МБК) составили 54,2%, а процентные доходы от предоставленных ссуд лишь 44,3%. По итогам трех кварталов 2021 года пропорция были 4,5% к 85,3%.

На фоне роста чистой прибыли, в том числе за 2023 год, и сложностей с выплатой в банках с иностранным участием увеличился показатель достаточности капитала (Н1.0), отмечает «Коммерсантъ». В большинстве случаев он не только выше регуляторного минимума, но и опережает средний показатель по рынку. По предварительным данным ЦБ, на начало апреля норматив составлял 12,1%, тогда как у трех десятков иностранных банков он превышал 40%, а у шести — 200%.