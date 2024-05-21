В России не смогли продать выпускавший квас «Никола» завод

В России не смогли продать имущество новгородской компании «Дека», ранее выпускавшей квас «Никола». Об этом со ссылкой на материалы Единого федерального реестра сведений о банкротстве сообщает газета «Ведомости».

Рыночная стоимость выставленного на торги имущества обанкротившегося завода, оценили в 1,5 миллиарда рублей. На аукцион выставлены производственные площадки и административно-бытовые помещения общей площадью около 26,4 тысячи квадратных метров, земельные участки площадью около 56 тысяч квадратных метров. Также продается оборудование завода: машины для розлива алкогольных и безалкогольных напитков, маркировки бутылок, емкости для брожения, мебель и офисная техника.

В конце 2022 года имущество «Дека» впервые попытались продать, однако никто не оставил ни одной заявки на покупку. В августе пройдет повторный конкурс, в котором начальная цена лота составит 810 миллионов рублей. Заявки на торги будут приниматься с 19 июня по 7 августа, а итоги собираются подвести до 12 числа.

По словам владельца брендингового агентства Kaufman Станислава Кауфмана, оборудование предприятия простаивает уже несколько лет, и его перезапуск потребует дополнительных вложений. В то же время техника без брендов покупателей не интересует, предположил он. В случае, если повторная попытка продать завод провалится, лот могут раздробить и продать по частям, отметила партнер ProLegals Елена Кравцова.

Квас «Никола», запущенный в середине 2000-х, набрал популярность благодаря ярким рекламным роликам, на которые неоднократно жаловались в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), задетые ими конкуренты. В числе последних были, в частности, Coca-Cola и PepsiCo, недовольные слоганами «Квас не кола — пей "Николу"».

Зарегистрированное в Великом Новгороде в 1992 году АО «Дека» выпускало квас, пиво, медовуху и другие безалкогольные и слабоалкогольные напитки. В 2017 году у компании начались финансовые проблемы, выручка компании упала на 33 процента, чистая прибыль — на 93 процента. Представители фирмы объясняли такие результаты «аномально холодным летом», которое привело к сокращению рынка кваса в России на 20 процентов. В 2019 году против компании возбудили уголовное дело из-за неуплаты налогов на сумму более 26 миллионов рублей. Также ее обвинили в сокрытии денежных средств. Компанию признали банкротом в мае 2020 года, когда сумма долгов перед кредиторами и контрагентами выросла до 2,7 миллиарда рублей.

В мае 2024 года стало известно, что право на выпуск кваса «Никола» получил тверской холдинг «Афанасий». По данным журналистов, речь идет о брендах «Никола Традиционный», «Традиционный», «Никола для окрошки», «Классический» и «Степан Тимофеевич». Сответствующий лицензионный договор был заключен с компанией «Квасико», которой принадлежат права на бренд.