Глава Минфина Силуанов назвал рекордной чистую прибыль Сбера в 2023 году

В 2023 году чистая прибыль Сбера обновила рекорд, достигнув 1,5 трлн рублей при рентабельности капитала 25%. Об этом, комментируя опубликованный банком отчет по итогам 2023 года, заявил министр финансов России, председатель наблюдательного совета Сбербанка Антон Силуанов.

Глава Минфина назвал 2023 год достаточно успешным для российской экономики. По словам Антона Силуанова, этого удалось добиться благодаря эффективной структурной перестройке и адаптации бизнеса к новым реалиям.

Силуанов отметил, что деловая активность в ключевых отраслях экономики восстанавливалась, увеличивались инвестиции и потребление домохозяйств.

В результате ВВП вырос на 3,6%. Финансовая система сохранила стабильность, а инновации и технологический прогресс ускорили создание конкурентных сервисов и продуктов, подчеркнул он.

В опубликованном отчете отмечается, что в 2023 году Сбер прокредитовал ведущие бизнес-компании отечественного рынка на 23,3 трлн рублей. Особый акцент был сделан на поддержку сегмента малого и среднего бизнеса. Так, портфель МСП Сбера за 2023 год вырос на 25% до 5,6 трлн рублей.

Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф отметил, что компания быстро прошла период адаптации к новым внешним условиям, продемонстрировав устойчивость, стабильность и надежность всех сервисов в условиях высокого спроса на кредитные продукты, а также укрепила позиции в основных сегментах российского банковского рынка.

«Сегодня сервисами компании пользуются уже более 108 млн розничных клиентов и 3,2 млн корпоративных. И их аудитория продолжает расти», ― заявил глава компании.

По словам Германа Грефа, развитие технологий искусственного интеллекта открывает большие возможности для выстраивания нового уровня доверия в отношениях между бизнесом и человеком.

«Мы называем это человекоцентричностью. Именно здесь мы видим основу долгосрочной устойчивости Сбера и нашей новой Стратегии 2026, нацеленной на трансформацию Сбера в человекоцентричную компанию», — добавил президент компании.

Представленный годовой отчет Сбера впервые подготовлен не только на русском и английском, но и на китайском языке.