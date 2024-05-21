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Глава Минфина Силуанов оценил 2023 год как успешный для российской экономики

В 2023 году чистая прибыль Сбера обновила рекорд, достигнув 1,5 трлн рублей при рентабельности капитала 25%. Об этом, комментируя опубликованный банком отчет по итогам 2023 года, заявил министр финансов России, председатель наблюдательного совета Сбербанка Антон Силуанов.

Глава Минфина Силуанов назвал рекордной чистую прибыль Сбера в 2023 году
© РИА Новости

Глава Минфина назвал 2023 год достаточно успешным для российской экономики. По словам Антона Силуанова, этого удалось добиться благодаря эффективной структурной перестройке и адаптации бизнеса к новым реалиям.

Силуанов отметил, что деловая активность в ключевых отраслях экономики восстанавливалась, увеличивались инвестиции и потребление домохозяйств.

В результате ВВП вырос на 3,6%. Финансовая система сохранила стабильность, а инновации и технологический прогресс ускорили создание конкурентных сервисов и продуктов, подчеркнул он.

В опубликованном отчете отмечается, что в 2023 году Сбер прокредитовал ведущие бизнес-компании отечественного рынка на 23,3 трлн рублей. Особый акцент был сделан на поддержку сегмента малого и среднего бизнеса. Так, портфель МСП Сбера за 2023 год вырос на 25% до 5,6 трлн рублей.

Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф отметил, что компания быстро прошла период адаптации к новым внешним условиям, продемонстрировав устойчивость, стабильность и надежность всех сервисов в условиях высокого спроса на кредитные продукты, а также укрепила позиции в основных сегментах российского банковского рынка.

«Сегодня сервисами компании пользуются уже более 108 млн розничных клиентов и 3,2 млн корпоративных. И их аудитория продолжает расти», ― заявил глава компании.

По словам Германа Грефа, развитие технологий искусственного интеллекта открывает большие возможности для выстраивания нового уровня доверия в отношениях между бизнесом и человеком.

«Мы называем это человекоцентричностью. Именно здесь мы видим основу долгосрочной устойчивости Сбера и нашей новой Стратегии 2026, нацеленной на трансформацию Сбера в человекоцентричную компанию», — добавил президент компании.

Представленный годовой отчет Сбера впервые подготовлен не только на русском и английском, но и на китайском языке.

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