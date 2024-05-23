«Норникель» может не выплатить итоговые дивиденды за 2023 год

Совет директоров "Норникеля" рекомендовал не выплачивать финальные дивиденды за 2023 год, говорится в сообщении компании.

"Выплата дивидендов за счет наращивания уровня долга считается нецелесообразной. Действующая дивидендная политика "Норникеля" предписывает при определении размера дивидендов учитывать циклический характер рынка металлов, а также необходимость сохранения высокого уровня кредитоспособности компании. На основании этого менеджмент предложил прибыль компании за 2023 год не распределять, дивиденды не выплачивать", - сообщил "Норникель".

Совет директоров компании поддержал это предложение и рекомендовал годовому собранию акционеров принять решение не выплачивать дивиденды по акциям компании по результатам 2023 года.

Ранее компания выплатила промежуточные дивиденды по итогам 9 месяцев 2023 года в размере 915,33 рубля на одну обыкновенную акцию.