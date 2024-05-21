ЕК анонсировала первое изъятие доходов от российских активов у банков ЕС

Первое изъятие у европейских банков доходов от российских активов состоится в июле. Об этом сообщили в Еврокомиссии, передает ТАСС.

Ранее в ЕС заявили, что все финансовые структуры, на счету которых заморожено свыше одного миллиона евро российских средств должны будут отдавать 90% своих доходов от активов РФ. Они пойдут на обеспечение Украины оружием.

«Первые ресурсы будут доступны для поддержки Киева в июле 2024 года с последующими платежами дважды в год», — сообщили в ЕК.

Названы страны, выступившие против конфискации активов России

Напомним, что Евросоюз и страны G7 заморозили российские активы после начала РФ СВО на Украине. Данной мере подверглась почти половина валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Большая их часть (около 191 миллиарда евро) находится на счетах бельгийской Euroclear. Возможность их конфискации обсуждалась в ЕС не один месяц. При этом в РФ неоднократно называли данную меру незаконной и грубо нарушающей основополагающие принципы и нормы международного права, а также обещали аналогичный ответ.