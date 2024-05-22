Суд РФ запретил «дочке» OMV вести спор с «Газпром экспортом» за рубежом

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил исковое заявление "Газпром экспорта" к австрийской OMV Gas Marketing & Trading GmbH о запрете продолжать разбирательство в зарубежном арбитраже, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

В случае нарушения запрета суд постановил взыскать с австрийской компании в пользу "Газпром экспорта" €575,2 млн.

Ранее "Газпром экспорт" требовал запретить OMV Gas Marketing & Trading GmbH продолжать арбитражное разбирательство в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма и взыскать с нее денежные средства при неисполнении судебного акта.