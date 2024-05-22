«Тинькофф» объявил о запуске тактильной банковской карты для слепых

«Тинькофф» объявил о запуске первой в России тактильной банковской карты для людей с нарушениями зрения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя банка.

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Отмечается, что данная карта была разработана совместно со слабовидящими и незрячими клиентами. Также подчеркивается, что она решает проблему их финансовой безопасности и удобства пользования банковскими продуктами. По словам представителя банка, партнером проекта стала платежная система «Мир».

Создатели банковской карты предусмотрели специальную выемку в форме волны на короткой стороне карты. Благодаря данной задумке незрячие клиенты смогут корректно вставить в банкомат карту. Облегчит поиск карты входящий в комплект специальный картхолдер, говорится в публикации.

Для людей с нарушением зрения и сложностями в восприятии цветов предусмотрели повышенную контрастность и увеличенный шрифт. Положительную оценку разработке дали во Всероссийском обществе слепых.

Ранее пресс-служба банка «Тинькофф» объявила о запуске проекта по исламскому банкингу. Как отмечалось, первым продуктом станет банковская карта.