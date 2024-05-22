«Газпром» получил в управление завод Bosch

Предприятие немецкого производителя бытовой техники Bosch-Siemens в Санкт-Петербурге перешло под управление «Газпром бытовые системы», дочерней структуры «Газпрома». Об этом со ссылкой на данные ЕГРЮЛ пишет издание «Деловой Петербург».

Завод по производству бытовых холодильников и стиральных машин компании Bosch und Siemens Hausgerate GmbH (BSH) был открыт в 2007 году в промышленной зоне «Нойдорф». Компания инвестировала в строительство 47 миллионов евро.

В 2023 году чистая прибыль ООО «БСХ Бытовые приборы» (юридическое лицо завода) составила 6,09 миллиарда рублей, в 2022-м — 1,27 миллиарда. С начала боевых действий на Украине выручка предприятия рухнула. В 2021 году она составляла 49,8 миллиардов рублей, в 2022-м — 19,5 миллиарда, а в прошлом — 2,1 миллиарда.

Bosch решил судьбу российских заводов

Летом 2022 года стало известно об интересе к предприятию китайской Hisense и турецкого фонда Can Holding. Однако в апреле 2024-го президент России Владимир Путин подписал указ о передаче 100 процентов долей в уставном капитале «БСХ Бытовые приборы» структуре «Газпрома». Вместе с ней она получила и 100 процентов в уставном капитале ООО «Аристон Термо Русь», завод которой находится во Всеволожске Ленинградской области.