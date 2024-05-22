«МегаФон» расширил продажи сим-карт в регионах России

«МегаФон» объявил об одновременном запуске проектов по продаже своих сим-карт («МегаФон» и Yota) в магазинах сети гипермаркетов «Линия», а также розничных точках компании «Комус».

Сим-карты теперь можно приобрести в сети гипермаркетов «Линия», расположенных в Орловской, Брянской, Тульской, Курской, Смоленской, Белгородской, Воронежской, Липецкой и Тамбовской областях.

Кроме того, в рамках пилотного проекта по реализации сим-карт «МегаФона» и Yota началось сотрудничество с компанией «Комус». Компания владеет одноименной розничной сетью, состоящей из более чем 100 магазинов в 30 российских регионах. Старт первого этапа совместного проекта предусматривает реализацию продукции «МегаФона» и Yota в 52 магазинах Московского региона.

Таким образом, расширение географии продаж распространяется на 10 регионов, входящих в Центральный Федеральной Округ.

В рамках запуска новым абонентам предложены сим-карты стоимостью 150 рублей, которые автоматически поступают на счет в момент ее активации на сайтах «МегаФона» и Yota. Подписание абонентского договора осуществляется через приложение «Госключ».

По словам директора по продажам «МегаФона» Давида Борзилова, компания постоянно улучшает представленность своих продуктов в различных каналах продаж. Это делается для того, чтобы у существующих и потенциальных клиентов «МегаФона» и Yota был максимально удобный доступ к услугам.