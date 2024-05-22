«Газпром» рискует лишиться важного клиента в Европе

Поставки «Газпрома» в Австрию оказались под угрозой из-за возможной остановки платежей за газ, что связано с «решением иностранного суда, полученного крупной европейской энергетической компанией». Об этом в срочном сообщении для рынка во вторник, 21 мая, заявила австрийская компания OMV, передает Bloomberg.

По ее оценкам, если австрийские суды исполнят решение, то возможность своевременной оплаты российскому поставщику пропадет, и в этом случае «Газпром» прекратит или значительно снизит прокачку. Впрочем, в OMV отмечают, что не знают, произойдет ли такое взыскание, а если да, то когда.

Для «Газпрома» проблемы в расчетах с OMV будут означать потерю одного из самых важных клиентов в Европе из числа тех, кто продолжает закупать российский трубопроводный газ. За последние семь месяцев он закрыл более 80 процентов австрийского импорта в рамках долгосрочного контракта, рассчитанного до 2040 года.

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Австрийский регулятор E-Control, комментируя это предупреждение, указал, что ситуация может привести только к краткосрочному росту цен на газ, однако с учетом сформированных запасов и наличия альтернатив страна не столкнется с кризисом до 2026 года.

И OMV, и E-Control отказались сообщить, какое решение стало поводом для предупреждения. Однако, отмечает агентство, компания выступила с заявлением в момент, когда Австрия решила пересмотреть контракт с «Газпромом». Власти страны хотят ускорить отказ от российских поставок перед национальными выборами, которые состоятся в конце года.

До этого иски против «Газпрома» подали компании из Финляндии, Германии, Италии и Чехии. На прошлой неделе Болгария потребовала от корпорации 400 миллионов евро.

Ранее «Газпром» сообщил, что его газовый бизнес за 2023 год по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) принес убыток, превышающий триллион рублей. Чистый убыток, относящийся к акционерам, составил 629 миллиардов рублей. На этом фоне компания отказалась от дивидендов.