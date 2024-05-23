Компания "Победа" не прекратит с июля полеты за рубеж из-за санкций США

Авиакомпания "Победа" не планирует с июля этого года прекращать выполнение зарубежных рейсов, несмотря на введение санкций со стороны США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в авиаотрасли.

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"Информация о приостановке с июля международных полетов авиакомпании "Победа" не соответствует действительности", - сообщил собеседник агентства.

Как отмечает агентство, ранее ряд Telegram-каналов сообщили о том, что авиакомпания с июля прекратит полеты за рубеж из-за американских санкций. США внесли "Победу" в санкционный список 1 мая. На прекращение отношений с российской авиакомпанией Минфин США дал срок до 30 июля. Поставки товаров и услуг "Победе" будут окончательно запрещены 30 июня. Рестрикции вводят запрет на взаимодействие с "Победой" для американских граждан и бизнеса, а также предусматривает блокировку средств и активов компании на территории Соединенных Штатов.