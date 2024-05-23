На рынке России снизилась доля иностранных франчайзеров

На российские фирмы приходится более 90% всех проданных франшиз в России. При этом в стране зафиксировано снижение доли иностранных франчайзеров до 8%, сообщает ТАСС со ссылкой на результаты исследования банка «Точка».

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Кредитная организация проанализировала свыше 800 тыс. товарных знаков в базе Роспатента за 2023 год. В 2022 году указанное соотношение составляло 90% и 10%, в 2021 - 84% и 16% соответственно.

Как отмечается, столь высокая доля проданных франшиз в 2023-м сигнализирует об укреплении позиций внутренних брендов на фоне ухода иностранных игроков. По словам руководителя направления франчайзинг «Точки» Максима Фролова, рост рынка франчайзинга в РФ на фоне сокращения иностранных участников в целом говорит об экономической самодостаточности.

Ранее сообщалось, что, по данным Минпромторга, российским торговым центрам удалось полностью заместить площади марок, которые ушли из России. Уровень вакантных мест в ТЦ оценивается в 5−8%.