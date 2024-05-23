СМИ: РСХБ получил в управление крупнейшего производителя вина

ООО «РСХБ-Финанс» теперь является управляющей организацией ряда компаний. Среди них, как показывают данные ЕГРЮЛ, - ООО «Кубань-Вино», ООО «Агрофирма Ариант», ООО «Агрофирма Южная» и ООО «Центр пищевой индустрии — Ариант», передает РБК.

© РИА Новости

Изменения произошли накануне, 22 мая. Указанные фирмы входят в число активов группы «Ариант», которые были изъяты в пользу государства по делу Генпрокуратуры против уральских бизнесменов Юрия Антипова и Александра Аристова, а также их партнеров. Росимущество, как и прежде, — владелец предприятия.

Источник издания заявил, что на деятельности предприятий изменение управляющей компании не отразится. По его словам, сейчас осуществляются стандартные процедуры ранее запущенных процессов в рамках первого решения суда.

Ранее сообщалось, что, по данным Росалкогольтабакконтроля, в России зафиксирован рост объема розничной продажи игристых вин за первые четыре месяца текущего года. Так, показатель увеличился на 13,6% к уровню аналогичного периода 2022 года.