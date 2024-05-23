Акции «Газпрома» обновили двухлетний минимум

Акции "Газпрома" на Московской бирже торговались ниже 135 рублей за бумагу впервые с 24 февраля 2022 года. Их снижение составляло более 3,5%, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 12:35 мск, бумаги "Газпрома" снижались на 3,55%, до 134,3 рубля за бумагу. К 13:14 мск акции компании замедлили снижение и находились на уровне 135,61 рубля за акцию (-2,61%).

Ранее кабмин сообщил, что директива правительства РФ своим представителям в совете директоров "Газпрома" предполагает не выплату дивидендов газового холдинга за 2023 год. За это время акции компании, по отношению к закрытию 17 мая, подешевели на 13,78%, опустившись с 155,77 рубля до 134,3 рубля за бумагу.