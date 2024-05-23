Все активы «Макфы» стали собственностью РФ

Активы компании «Макфа» и связанных с ней организаций полностью перешли в собственность России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Вячеслава Плахотнюка. Газета.Ru

Юрист добавил, что собственностью РФ стали все активы, в том числе АО «Макфа», АО «СМАК», АО «Первый хлебокомбинат». Ura.Ru

29 марта Центральный районный суд Челябинска принял обеспечительные меры по иску Генпрокуратуры к «Макфе» - российскому производителю круп, зерновых хлопьев, макарон, муки и смесей для выпечки. Замгенпрокурора подал иск к АО «Макфа» и аффилированным с ним компаниям в интересах РФ. ТАСС