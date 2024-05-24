В России могут начать приостанавливать работу авиакомпаний

Министерство транспорта России предложило начать штрафовать авиакомпании или приостанавливать их работу за ошибки при передаче данных о билетах в информационную систему, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на проект поправок к КоАП. Такая мера связана с участившимися жалобами пассажиров, для которых подобные ошибки оборачиваются финансовыми потерями.

Согласно проекту поправок к КоАП, штраф за первое нарушение предлагается установить в размере до 30 тысяч рублей для должностных и до 100 тысяч рублей для юридических лиц. При этом наказание за повторное нарушение составит уже до 400 тысяч рублей штрафа, либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

По данным Минтранса, каждый год центральный аппарат Ространснадзора получает порядка 700 жалоб на перевозчиков со стороны пассажиров. При этом источник газеты, близкий к ведомству, отметил, что по всей стране число таких обращений, «разумеется, выше».

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал, что перевозчик обязан вернуть деньги за детский билет по невозвратному тарифу, если ребенок заболел. При этом о срыве поездки необходимо предупредить заранее. Уведомить об этом можно в личном кабинете на сайте перевозчика, в чате с менеджером или позвонив на горячую линию.