Cуд РФ запретил чешской CEZ вести спор с «Газпром экспортом» за рубежом

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил исковое заявление «Газпром экспорта» к чешской CEZ о запрете продолжать разбирательство в зарубежном арбитраже. ТАСС

«В случае нарушения запрета суд постановил взыскать с чешской компании в пользу «Газпром экспорта» €57,7 млн», — отмечается в сообщении. Газета.Ru

Ранее аналогичное решение было принято в отношении словацкой ZSE Energia, оператора газопровода BBL, австрийской OMV Gas Marketing & Trading GmbH и других компаний. Деловая газета «Взгляд»