Основатель Nvidia резко разбогател

Стоимость пакета акций компании Nvidia, принадлежащих генеральному директору компании Дженсену Хуангу, выросла за пять лет в 30 раз, сообщает CNBC.

Резко разбогатевший Хуанг владеет более чем 3,5 процента размещенных ценных бумаг компании, подорожавших в четверг более чем на девять процентов. Оценка его доли в производителе микросхем увеличилась с трех миллиардов долларов в 2019 году до нынешних 90 миллиардов. Только за четверг она увеличилась примерно на 7,7 миллиарда долларов.

Ралли произошло после того, как Nvidia сообщила о прибыли в первом квартале, которая превысила прогнозы, при том, что продажи на фоне спроса на процессоры искусственного интеллекта подскочили более чем втрое третий квартал подряд. В результате стремительного роста капитализация американской компании превысила совокупную стоимость компаний с первичным листингом в ФРГ (2,55 против 2,51 триллиона долларов).

Как напоминает телеканал, судьба основанной в 1993 году Nvidia резко изменилась в конце 2022-го, когда OpenAI, осуществляющая большую часть соответствующих разработок на графических процессорах компании, выпустила ChatGPT, открыв концепцию генеративного искусственного интеллекта для широкой публики.