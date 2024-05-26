У основателя «Магнита» миллиардера Сергея Галицкого рецидив рака

У основателя «Магнита», миллиардера Сергея Галицкого произошел рецидив раковой опухоли. Об этом сообщает основатель telegram-канала «Инсайды от Карпа» Иван Карпов. Онкологию у мужчины выявили в декабре прошлого года.

«У Галицкого рецидив раковой опухоли», — передает Карпов в telegram-канале.

Он отметил, что еще в декабре 2023 года врачи поставили Галицкому диагноз, при котором ему оставалось жить полгода. Он проходил курс химиотерапии, которая сильно повлияла на его организм.

Ранее Галицкий рассказал, что пропустил домашние матчи своего футбольного клуба «Краснодар», которым владеет с 2008 года, из-за болезни. Бизнесмен не стал уточнять детали своего заболевания, отметив, что не желал делать его публичным.