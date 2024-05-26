Член семьи Рокфеллеров завещал бороться с Exxon

Дэвид Кайзер, президент Фонда семьи Рокфеллеров, многие годы боролся с нефтяной корпорацией ExxonMobil. В 2000-м году, незадолго до смерти, он призвал свою сестру Миранду продолжить его дело, пишет обозреватель Кристофер М. Мэтьюз в статье для Wall Street Journal.

По его данным, Миранда Кайзер 4 года назад находилась в бракоразводном процессе и, кроме того, занималась помощью итальянским иммигрантам. Вместе с тем, она согласилась возглавить фонд.

В настоящее время организация финансирует судебные процессы по более чем 30 искам против ExxonMobil.

Пресс-секретарь Exxon Эмили Мир заявила, что действия Рокфеллеров являются насмешкой над правовой системой.

По ее мнению, использование семейного богатства и статуса для достижения эфемерных целей находится «где-то между привилегиями и неэтичностью», и, что важнее, не помогает снизить объем вредных выбросов.

Напомним, что Дэвид Кайзер скончался на 51-м году жизни. Он внук миллиардера Дэвида Рокфеллера, правнук финансиста Джона Рокфеллера-младшего и праправнук Джона Рокфеллера, основавшего в 1870 году Standard Oil.

Компания долгие годы была в топ-10 американских корпораций, задействованных в энергетическом секторе. В дальнейшем, на фоне постоянных судебных антимонопольных разбирательств, владельцы разделили Standard Oil на 38 компаний, среди которых — нынешние Chevron, Exxon, Mobil, Amoco.