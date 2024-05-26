В работе СДЭК произошел масштабный сбой

Все службы одного из крупнейших российских логистических операторов — СДЭК в воскресенье, 26 мая, временно вышли из строя, пишет портал Shopper’s.

По данным портала, на двери одного из московских пунктов размещено объявление, в котором говорится, что по техническим причинам не работают все службы — в том числе сайт и личные кабинеты.

Журналисты уточнили, что не работает также «горячая линия» компании: при попытке дозвониться сообщается, что все операторы заняты, после чего звонок сбрасывается.

На сайте компании уточняется, что специалисты проводят профилактику систем, для того чтобы «сервисы стали еще быстрее и лучше».

Пресс-служба СДЭК отметила в официальном Telegram-канале, что обработка посылок приостановлена с тем, чтобы избежать возможных ошибок при ручной обработке.