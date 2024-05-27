Люксембург отреагировал на требование Фридмана выплатить $15,8 млрд

В Люксембурге заявили, что не будут нарушать санкции ЕС из-за требований Фридмана
Правительство Люксембурга в курсе требований российского бизнесмена Михаила Фридмана по возвращению его замороженных активов, но санкции Евросоюза нарушать не будет.
Об этом сообщает РИА Новости.
«Люксембург соблюдает санкции ЕС. Люксембургское правительство в курсе запроса господина Фридмана. В настоящее время нет каких-либо судебных разбирательств по данному вопросу», — поделился источник в правительстве страны.
Фридман требует от Люксембурга $15,8 млрд, пишут «Ведомости». Бизнесмен расценивает заморозку своих активов как экспроприацию.
В случае отказа правительства Люксембурга в выплате компенсации за «экспроприированные» страной активы Фридман обещал обратиться с иском в международный арбитраж.
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